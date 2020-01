Mladý Beckham už má zase novou holku: Podívejte se, jak vypadá jeho nejnovější úlovek

Brooklyn Beckham Profimedia.cz

Na rozdíl od svých rodičů, kteří mají pevný svazek už dvacet let, si Brooklyn zatím stále vybírá. Na konci léta se po devíti měsících rozešel s modelkou Hanou Cross, která byla už téměř součástí rodiny a zúčastnila se i oslavy 45. narozenin Victorie Beckham (45). Stejně tak do rodiny přiváděl i předchozí přítelkyni, herečku Chloë Moretz, se kterou spolu oficiálně chodili několikrát.

Nyní už pár týdnů randí s herečkou Nicolou Peltz, která je o čtyři roky starší než on. Na Nový rok přidal na svůj instagramový účet tři fotografie, ke kterým přidal do komentáře jen srdce. Hned na první je v objetí s Nicolou a vypadá to, že je zase pořádně zamilovaný. Jak dlouho to vydrží tentokrát?