Plus size modelka se naprosto odhalila a ukázala se nahá se svým rostoucím těhotenským bříškem

Iskra Lawrence Profimedia.cz

Iskra Lawrence (29) ráda upoutává pozornost svým tělem a i posledním instagramovým příspěvkem se jí to povedlo. K dlouhému textu nalákala dost odvážnou fotkou.

Plus size modelka se ráda pouští do velkých prohlášení a ani tentokrát slovy nešetřila. Nedávno řekla, že nebude zveřejňovat pohlaví svého dítěte, protože že by byla raději, aby si její dítě vybralo pohlaví samo.

U dvou nahých fotek, které přidala na svůj instagramový účet, se tentokrát rozepsala o tom, že si máme všichni dostatečně dopřávat času sami pro sebe a přestat se nechávat ostatními zrazovat od toho, co bychom chtěli dokázat. „Přestaňte poslouchat lidi kolem vás, kteří vám říkají, že něco nedokážete. Obzvlášť pak sebe, protože my sami jsme nejčastěji těmi, kteří nás drží zpátky,“ dodává odvahu svým fanouškům Iskra a chce, aby v sobě lidé budovali lásku vůči sobě samým.