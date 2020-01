Eva Decastelo opět oslňovala bujným dekoltem: Její dvoumetrový manžel jí do seriálu vybral o hodně menšího partnera

Eva Decastelo opět předvedla bujný dekolt. Super.cz

Další projekt, tentokrát seriál Slunečná na Primě, s nímž je spojen její manžel René, a opět se ho bude účastnit. Eva Decastelo (41) ale odmítá, že by šlo o protekci.

"Je to už čtvrtý nebo pátý seriál mého manžela a já jsem teprve v druhém. Navíc to nejsou velké role. Spíš než protekcí to zavání tím, že mu vyhovuje, že nebudu doma nejen po večerech, kdy hraju divadlo, ale ani přes den a bude mít klid," řekla nám Eva se smíchem.

"Ono po jedenácti letech se není čemu divit. Ono to takhle nevypadá, když mi chválíte ten sexy modýlek, ale manžel vždycky říká, že by se čtenáři a diváci měli jít podívat k nám domů po ránu, jak vypadám nenalíčená, s mastnou hlavou a v teplákách. Tohle opravdu není domácí standard," pokračovala Decastelo, která na představování seriálu, který se bude vysílat od 11. ledna, oslňovala bujným dekoltem.

Určitě přeháněla. Už proto, že jí manžel, který může mluvit do obsazování, vždycky vybere partnera, který nevypadá tak mužně jako on, zpravidla jsou Evini herečtí kolegové i o hodně menší než on.

"Ve Slunečné mám za manžela Leoše Nohu, kterému se dívám do očí, pokud mám podpatky. A na rovinu prakticky skoro každý muž v České republice je menší než můj manžel, který měří téměř dva metry a já jen něco málo přes metr padesát. Ale ráda k němu vzhlížím, a pokud tam nahoře dopustí, budu to tak dělat až do konce života," věří Eva.

A koho vlastně bude v novém seriálu ztvárňovat? "Takovou místní drbnu. Jsme taková parta ženských. Vede nás Dana Batulková a kromě mne je tam ještě Tereza Brodská, Martina Preissová, Jana Stryková a Regina Řandová. Jsme takové místní harpyje," prozradila. ■