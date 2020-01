Třetí miminko se narodí už v Turecku: Těhotná zpěvačka Victoria má v Ankaře nejen nové bydlení, ale i porodníka

Victoria Velvet bude rodit třetí dítě už v Turecku. Super.cz

V lednu už se se dvěma dětmi definitivně stěhuje do Turecka. To už bude zpěvačka Victoria Velvet (36) v sedmém měsíci svého třetího těhotenství, takže je to pořádný záhul. V hlavním městě Ankaře už mají s manželem i byt, našla si tam i porodnici.