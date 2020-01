Z onkologické pacientky hraběnkou v honosných šatech a příčesy ve vlasech: Herečku z Modrého kódu v nové pohádce nepoznáte

Andrea Hoffmannová hraje hraběnku v nové pohádce Zdeňka Trošky. Super.cz

I na premiéru pohádky se herečka slavnostně vystrojila. "Mám to ráda, když se můžu krásně obléknout na takové příležitosti. Užila jsem si i pohádkový kostým šlechtičny, protože ty honosné šaty mám moc ráda. Myslím, že to ženám lichotí, která by se do toho ráda nenavlékla. Dostala jsem i příčesy a drdol, aby byl účes bohatší," vyprávěla herečka, kterou v takové podobě seriáloví diváci možná ani nepoznají.

"To je pravda, protože v Modrém kódu hraju pacientku, která bojuje s rakovinou. Mám na sobě pořád čepičku a jsem úplně nenalíčená," vysvětlila herečka, která už se těší, až nám bude moct prozradit novinku, v níž si zahraje. "Zatím jsem dostala scénář na film, ale ještě to není odtajněné, tak víc říct nemůžu," uzavřela. ■