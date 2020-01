Odešla jí věrná přítelkyně: Letošní svátky strávila Jaroslava Obermaierová poprvé bez své fenky

Jarka s fenkou Paris. Michaela Feuereislová

„Bohužel, Parisku jsem na začátku listopadu pochovala. Měli jsme ji něco přes 10 let, tak to bylo takový smutný, ale to je život. Teď máme doma tři kočky, takže ty dají občas taky zabrat,“ svěřila se nám herečka, o které je známo, že je velkou milovnicí zvířat, a proto jsme se nemohli nezeptat, zda už plánuje pořízení nového pejska.

„Když se to s Pariskou stalo, syn Jarda byl na pobytu v lázních. Teď do konce června navíc hraji hodně představení, jak muzikálu Kvítek mandragory, tak se taky po delší pauze vrací Mýdlový princ. Budou i nějaké zájezdy, takže jestli si pořídíme nějakého nového psa, tak jedině až na začátku léta. Ale to víte, že o tom uvažuji,“ dozvěděli jsme se od Jaroslavy.

Herečka také přiznala možnost, že by si nového čtyřnohého rodinného přítele vzala z útulku. „Nebráním se ani variantě, že zajedeme do nějakého útulku a psa si tam vybereme a rovnou odvezeme,“ prozradila nám s úsměvem Jaroslava, která zvířata miluje. ■