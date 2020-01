Takhle zhubnul Marian Vojtko pod dozorem Noida! V plavkách ukázal vymakané břicho, na kterém tvrdě dřel

Marian se předvedl v plavkách. Foto: archiv M. Vojtka

Volno v muzikálu Čarodějka využil k odpočinku muzikálový zpěvák Marian Vojtko (46). Se svojí přítelkyní, zdravotní sestřičkou Helenou vyrazili na konci roku do Spojených arabských emirátů. Vybrali si tyrkysové moře emirátu Fujairah.

"V životě jsem nebyl na Silvestra u moře a každý mi říkal, že je to super. Pro mě je Silvestr zima a sníh, lyžování, poprvé jsem letos zažil Silvestr u moře. A má to teda něco do sebe,“ řekl Super.cz s úsměvem Marian.

Vojtko předvedl svoji postavu, na které poslední měsíce tak moc dře pod dozorem Vaška Noida Bárty. A výsledky se rozhodně dostavily. Marian má skoro deset kilo dole. ■