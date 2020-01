Zamilovaná Kociánová oslaví silvestra v téhle nádheře. Novou lásku ale zatím skrývá

Opustila mrazivou Evropu a užívá si u rovníku. Foto: Super.cz/Instagram M. Kociánové

Uplynulý rok byl pro Michaelu Kociánovou hektický po všech stránkách. Rozpadl se jí několikaletý vztah s finančníkem Arranem Yentobem, přestěhovala se z Londýna do Paříže, založila vlastní módní značku, jako nejžádanější slovenská topmodelka jde z projektu do projektu a našla zase novou lásku. Proto kráska na konci roku zvolnila a vyrazila do exotiky.