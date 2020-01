Dělobuchy střílet rozhodně nebude: Saša Rašilov má z veselí posledního dne v roce panickou hrůzu

Saša Rašilov se velkým oslavám vyhýbá. Michaela Feuereislová

„Letošního silvestra strávím doma s rodinou, a ačkoli se osobně nebojím téměř ničeho, tak mám odjakživa takové panické stavy z dělobuchů a z podobných věcí. Mám strach o uši a o oči, takže tohle mě fakt úplně děsí,“ svěřil Rašilov, který poslední den v roce raději ani nevychází.

„Před pár lety jsem byl na Letné, a připadalo mi, že je to jako Afghánistán, vůbec to na mě nepůsobí nijak radostně, takže budu doma. A letos na silvestra nehraji, což je skvělá zpráva, protože to je u nás herců vždy tak 50 na 50, takže letos je to ta lepší varianta. Nicméně hraji hned na Nový rok, takže se vlastně stejně žádné velké oslavy konat nemůžou,“ dozvěděli jsme se od Rašilova. ■