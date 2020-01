Seriálové hvězdy prozradily, jak slaví silvestra: Dávají si předsevzetí a chodí na bujaré večírky?

Co dělají poslední den v roce? Foto: archiv FTV Prima

Jiří Štěpnička alias primář Jiří Bojan

„Byly doby, kdy jsem v divadle hrával pravidelně silvestrovská představení. Ale už je to pár let a já jsem moc rád, že mám na silvestra volno a trávím ho se svou rodinou na Šumavě, kterou mám tak moc rád,“ sdělil oblíbený herec. „A novoroční předsevzetí? Tak to není nic pro mě, už hodně let si žádná nedávám.“

Vanda Chaloupková alias doktorka Veronika Jánská

„Letošní silvestr strávím s představením Lazarus v Komedii. Je to poslední dílo Davida Bowieho. Bude to krásný, mimozemský silvestr,“ sdělila nám Vanda. „Co se týká předsevzetí do příštího roku – víc poslouchat, míň soudit, pomáhat! A doufám, že se mi je podaří dodržovat do konce života.“

Lenka Termerová alias Bíba Bojanová

„Silvestr beru jako pracovní den a i letos ho strávím pracovně, protože mě čeká odpolední divadelní představení. Večer potom strávím s mou rodinou, ale opravdu je to pro mě den téměř jako každý jiný,“ říká Lenka Termerová s tím, že předsevzetí si už dávno nedává.

Tomáš Měcháček alias doktor Adam Brejcha

„Letošního silvestra strávím v Krkonoších ve své maringotce, snad nezmrzneme,“ dozvěděli jsme se. A jak je na tom s předsevzetími, daří se mu je dodržovat? „Před lety jsem si dal předsevzetí, že si předsevzetí nebudu dávat. Tohle jediné předsevzetí držím. Jinak všem do roku 2020 přeju zdar a sílu, zmaru zmar a dílu tvar!“

Kristýna Frejová alias doktorka Ema Vlčková

„Letošního silvestra strávím v Peci pod Sněžkou s dcerou a kamarády v chatě dalšího kamaráda Jelení Louky. Dopo lyžování, večer sauna a skok do jezírka... ideální,“ prozradila Kristýna.

Sabina Laurinová alias vrchní sestra Marie Černá

„Téměř všechna předsevzetí už jsem ve svém životě vyzkoušela, takže jsem při vstupu do nového roku už skromnější a jsem ráda, když aspoň někdy něco vyjde. A typické předsevzetí pro mne? Chodit dřív spát, mít víc času pro sebe a pro rodinu, pracovat na sobě a více cestovat,“ vypočítala Laurinová.

Saša Rašilov alias traumatolog Michal Tomášek

„Já to s v každém případě s předsevzetími nepřeháním, na to už jsem dost starý, abych věděl, jak se pak člověk vydeptá, když to nedodrží. Tak hlavně se udržet v dobrých věcech alespoň tak, jako to bylo tento rok,“ přeje si Saša Rašilov. ■