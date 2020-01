Lucie Polišenská vyprávěla o dětství se sestrou plném bojů. Super.cz

"Jsme dvojka se Šárkou Vaculíkovou (32) a myslím si, že tak úplně zlé nejsme. Spíš takové nedoceněné. Ale to rošťačení jsem si opravdu užila báječně," míní Lucie, která mohla vycházet i z rodinných zkušeností. Má totiž také sestru, se kterou se trápily navzájem. "Dost jsem načerpala z našich domácích hádek a bitek," smála se.

A co si s tou opravdovou sestrou prováděly? "Byly chvíle v pubertě, kdy jsme si navzájem třeba lily vodu do pokoje. Ségra mi v zápalu boje prokopla dveře, praly jsme se a dost zdatné jsme byly i ve slovních útocích. Vzájemně jsme vymýšlely speciální urážky a nadávky," vypočítala Polišenská.

Došlo i k fyzické újmě. "Když to řeknu, ségra mě zabije. Když jsem byla malá, měla jsem před koncertem na flétnu a viklal se mi přední zub. Přišla, bouchla do flétny zespoda a zub mi vyrazila. Bylo mi asi šest a už jsem jí to odpustila," vyprávěla nám herečka, která teď prý se sestrou vychází skvěle, jak nám svěřila i v našem videu. ■