Opět zkusí skončit se starou neřestí: Už roky českému zpěvákovi předsevzetí nevycházejí

"Co ale opravdu musím, a není to předsevzetí, tak abych se naučil všechny texty, které mám na příští rok umět," dodal. Prý už to není tak jednoduché jako kdysi. "Bude se vracet Kat Mydlář, který se sice už hrál, ale je to už dlouho a v hlavě toho moc nezbylo. A pak mě čeká We Will Rock You, kde mám velkou roli. Asi si k tomu sednu hned 2. ledna," upřesnil.

Rozumně si dá pauzu 1. ledna po oslavě silvestra, i když bujarou párty neplánuje. "Doufám, že to všechno proběhne úplně v klídku. Většinou se sejdeme s rodinou, popijeme a zahrajeme si nějakou deskovou hru. Máme rádi takové znalostní, třeba o českém filmu," trénuje paměť i na večírcích Bohouš.

Zpěvák se relativně nedávno oženil, proto nás ještě zajímalo, zda neplánuje rozšiřování rodiny. "Myslím, že to máme s Alenku vyřešené. Máme pejska a to nám stačí," uzavřel. ■