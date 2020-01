Youtuberka přetvořila ikonické snímky celebrit. Takhle na nich „královna křivek“ vypadá bez retuše

Sierra Schultzzie Profimedia.cz

Na svém kanále se Sierra věnuje módě a životnímu stylu z pohledu ženy krev a mlíko. Má velikost 44 a jak říká, člověk může vypadat skvěle, i když nemá „typické hollywoodské tělo“. Tuto větu Sierra použila právě ve videu, v němž se vžila do slavných žen a jejich ikonických záběrů. U všech upozornila, že se nesnaží vypadat jako vybrané hvězdy, ale jde jí o to vyzkoušet si, jak ona v těchto pozicích a outfitech vypadá.

Fotila se jako Britney Spears, Kim Kardashian, Beyoncé, Marilyn Monroe, Zendaya, Ariana Grande i jako andílek na show Victoria´s Secret.

„Myslím, že jsem ještě nikdy nevypadala tak úchvatně jako na tomto snímku. Navíc Marilyn je typický idol krásy s křivkami, takže svým typem těla je mi podobná. Při focení tohoto snímku jsem si připadala jako filmová hvězda,“ svěřila.

V tomto případě byl použitý Photoshop - nasměroval proud šampaňského do skleničky. Těla Sierry se grafik „nedotkl“. „Když jsem výslednou fotku uviděla poprvé, cítila jsem se trochu nejistá kvůli tomu, jak vypadá moje břicho. Zvlášť ve srovnání s Kim Kardashian. Ale není nic špatného na tom mít trochu bříško. Mám ho na fotce a mám ho ve skutečnosti a není to nic, co by mě dělalo méně hezkou,“ řekla k předělávce slavného snímku z magazínu Paper.

„Můžete vypadat parádně, jako Britney Spears, ale nemusíte mít typické hollywoodské tělo,“ míní youtuberka. „Myslím, že Britney vypadá skvěle. Ale i já na fotce vypadám krásně, i když máme každá úplně jinou postavu,“ řekla při srovnání. „Je víc než jeden typ, který je sexy,“ dodává.

Fotila se také jako Lady Gaga k filmu Zrodila se hvězda

Jako zpěvačka a herečka Zendaya

A vyzkoušela si být i andílkem VS show. „Jsem anděl, jakého Victoria´s Secret nechce nechat existovat,“ napsala Schultzzie ke snímku