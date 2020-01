Zoufalý režisér, Menšík utržený ze řetězu a slintající bernardýn Bohouš: Znáte pikantnosti ze slavné silvestrovské komedie?

Vladimír Menšík v komedii Bohouš Foto: Česká televize

„Povídám, že mám hlad jako bernardýn.“ — „To je snad nesmysl.“ — „Jak to, přece nechcete tvrdit, že víte, jakej já mám hlad?“ — „No to nevím, ale zato vím, jakej hlad má bernardýn.“ — „A právě takovej hlad, pane, mám já.“ — „Jste host, že, ten má vždycky pravdu.“ — „Děkuju vám.“ — „I když je to blbost...“