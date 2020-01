Sexy herečka (44) ze Zoufalých manželek předvedla své vnady v bikinách bez ramínek

Eva Longoria Profimedia.cz

Hned po svátcích utekla s rodinou do Cabo, kde nasává horké paprsky a trochu té piňa colady přímo na pláži. O tom, jak si užívá, se podělila se svými fanoušky na Instagramu. Potěšila je fotkou v bikinách, ve kterých vyniká její opálení hlavně v dekoltu, který dost často odhaluje na červeném koberci.

Eva v loňském roce porodila svého prvního potomka Santiho a krátce po porodu se pustila do shazování velkého množství nabraných kil. Díky cvičení se dostala do formy, jakou snad nikdy v životě neměla. Dokázala tak všem ženám, které rodí po čtyřicítce, že to pořád jde, jen se musí chtít.