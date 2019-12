Zpěvačka přiznala rozpad vztahu. Herminapress

„Můj vztah s Jirkou už je minulostí, téměř rok jsme s Oskárkem sami. Letos to byly první Vánoce, které jsme trávili s Oskárkem bez tatínka. Byli jsme s mými rodiči a rodinou mé sestry. To je ale život, prostě to někdy nevyjde tak, jak bychom všichni chtěli,“ řekla nám Radka, která s Jiřím Hánou byla od roku 2011. Vedle kariéry stíhá i péči o syna.

„Oskar už chodí do 2. třídy, v září jsme do toho všeho ještě měnili jeho školu, kompletně rekonstruovali dům, takže opravdu nemohu říct, že bychom se nudili,“ svěřila Radka, kterou bude po novém roce čekat také spousta práce.

Po 9 letech se vrací do muzikálu Kat Mydlář, který bude mít v dubnu obnovenou premiéru v Divadle Broadway.

„Vracím se do Kata Mydláře, moc se těším, ale už nebudu hrát Dorotku, ale zahraji si zápornou Žofii, tak na to se těším,“ sdělila nám půvabná zpěvačka.

„Kata Mydláře začínáme zkoušet v únoru, do toho mám několik koncertů a představení, ale jsem ráda, potřebuji být pořád v pohybu,“ dozvěděli jsme se od Radky. ■