Po letech nebude mít pracovní silvestr: Jak stráví David Gránský poslední den v roce?

David Gránský se svou manželkou Foto: instagram D.Gránský

Pokud bychom v českém šoubyznysu hledali někoho, kdo toho stihnul v letošním roce opravdu hodně, pak by se nám v hledáčku určitě objevilo jméno Davida Gránského (27). Kromě moderování, hraní v divadlech, natáčení primáckého seriálu Modrý kód se také letos stihnul oženit se svou dlouholetou přítelkyní Nikolou, a ještě v prosinci přestěhovat do nového domku, který si zamilovaný pár postavil přesně podle svých představ. My jsme oblíbeného herce navštívili na natáčení a vyzpovídali ho, jak bude trávit konec roku.