Nový rok přivítá Martina Pártlová v Thajsku! Už teď si takhle provokativně hoví v bikinách u bazénu

Martina Pártlová odletěla za teplem. Foto: archiv M. Pártlové

Zpěvačka a hvězda komediální trojice 3v1 Martina Pártlová (40) utekla za slunce do exotického Thajska. Příchod nového roku přivítá na ostrově Koh Samui. A už nyní provokuje fotkami v plavkách na sociální síti.

"Počasí na ho*no, hnusný je to tady, nuda jak cyp, není co jíst, co pít. Dyť já tady vůbec nemusím být," napsala Martina k fotce v hotelovém bazénu, kde pózuje na nafukovacím ananasu.

S kým tráví dovolenou, zatím zpěvačka neprozradila. V červnu se rozešla s partnerem, a ještě v říjnu Super.cz řekla, že je sama. "Občas jsem někomu odepsala, šla jsem na rande, ale tím to skončilo. Jiskra zatím nepřeskočila," řekla před dvěma měsíci. Je ale možné, že se od té doby soukromý život Martiny změnil a nový rok tak bude slavit už s novou láskou... ■