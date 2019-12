Kolegy zarmoutilo úmrtí herce ze Hry o trůny. Zemřel náhle na Vánoce

Na sociálních sítích na Dunbara vzpomínají kolegové i členové štábu. Herec Jesse Morris uvedl, že Dunbar byl „skvělý kluk“ a „pravý gentleman, který tu bude chybět“.

Herec Jesse Morris sdílel na Twitteru vzpomínku na kolegu



RIP to a great guy I had the immense pleasure of working with on Game of Thrones. A true gent who will be missed#AndrewDunbar #RIP #GoT #GameofThrones #filming #gentleman #hero pic.twitter.com/sPTkIrp3vc