Aleš Háma varuje před petardami, skončil se střepinou v zadku. Jeho bratr kvůli prskavce letos vyhořel

Aleš Háma loni skončil se střepinou z rachejtle v zadku. Foto: instagram A. Hámy

Herec Aleš Háma (46) varuje před veškerou sváteční pyrotechnikou. A to i úplně nevinnou. Sám loni skončil ze střepinou z petardy v zadku, jeho bratr zase letos o Vánocích vyhořel. A to kvůli obyčejné prskavce na stromku!

"Tak takhle mi loni vyoperovávaly kamarádky střepinu z rachejtle, která neodletěla. Všichni jsme měli velký štěstí, že to skončilo jen mou poraněnou prdelí. Jestli nemusíte, vybodněte se na to, nebo aspoň buďte hodně opatrní, a střízliví," připsal ke koláži, kterou publikoval na sociálních sítích.

U toho ale Háma neskončil. Jak svěřil, v jejich rodině se letos o Vánocích stal opravdu velký malér, za který mohla "pouhá" prskavka. "Můj brácha na Štědrý den vyhořel, mohla za to zapálená prskavka. Shořel celý obývák a všechny dárky. Druhý den ráno měli odlétat poprvé se všemi syny do Mexika a neletěli nikam. Co nedokonal oheň, dokonali hasiči. Zaplať pán bůh byli rychlí, ale voda zničila všechno ostatní," popisoval a na stories přidal fotografii po požáru. ■