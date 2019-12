Desetileté výročí svatby! Pepa Vojtek a jeho sexy tanečnice slaví jubileum. Co bude na programu?

Josef a Jovanka Vojtovi jsou už deset let manželé. Super.cz

Pepa Vojtek (54) a jeho manželka Jovanka oslaví 10. výročí svatby. Brali se 2. ledna na Vyšehradě, kam se letos, věrni tradici, zase vrátí. "Máme rituál, že vždycky jdeme do restaurace, kde jsme se brali, a na procházku Prahou," řekla Super.cz Jovanka Vojtková. "Máme deset let výročí od svatby, dvanáct let výročí vztahu," usmívá se.