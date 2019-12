Ve 44 letech chce krásná česká houslistka další dítě. Přiznala, že si v podstatě porodí vnouče

Markéta Muzikářová Super.cz

Houslistka Markéta Muzikářová je maminkou dvou dětí, ale to jí nestačí. Její předsevzetí do nového roku je nový přírůstek do rodiny. "Na příští rok mám jedno velké přání. Chtěla bych mít ještě jedno dítě. Mám dvě děti, šestiletého chlapečka a dvouletou holčičku. A chtěla bych ještě jedno miminko," řekla Super.cz Markéta.

"Partner by také chtěl, ale když je s nimi víc, přestává si být jistý. A to teď v prosinci, kdy jsem měla snad každý den koncert, s nimi byl opravdu hodně a hlídal. Tak uvidíme," usmívá se.

Je si vědoma, že už to v jejím věku nebude úplně nejlehčí. "Nejsem nejmladší.matka, v podstatě si rodím vnoučata. Měla jsem ale hrozně hodné děti, těhotenství jsem si užívala. Kojení, uspávání, všechno bylo super. Spíš mě to nabíjelo, než vysávalo. V těhotenství jsem přibrala sedm kilo, říkám si, že to bude stejný. U obou dětí to tak bylo," dodala na vánočním večírku divadla Broadway. ■