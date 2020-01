Pekáč buchet na břiše je mu málo: Honza Kopečný má předsevzetí, že zhubne a tělo vyrýsuje ještě víc!

Jan Kopečný Super.cz

"Předsevzetí si dávám průběžně, třeba k narozeninám. Teď mám zrovna jedno - že zhubnu a vytvaruji postavu. Nepiju alkohol, jedu na krabičkové dietě. Mám teď takovou nepříjemnou zakončovací fázi," řekl Super.cz Kopečný, který si tak svátky, co se mlsání týče, moc neužil.

"Nemůžu cukroví, žádné podobné věci. Na Vánoce je to asi to nejhorší, protože já miluju sladké, cukroví, a to teď nesmím," dodal na večírku Divadla Broadway.

Svátky Honza strávil doma s rodinou, bez přítelkyně. "Vánoce jsem trávil s rodiči. Byl jsem v jižních Čechách. Měl jsem volno, tak jsem mohl vyrazit za rodinou, na což přes rok není moc času," uzavřel. ■