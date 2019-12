Tahle kráska s plnými rty může být novou muzikálovou hvězdou! A pozor, je nezadaná

Hana Barbara Super.cz

"Dlouhodobě dělám popovou hudbu, teď akorát vydávám desku. Byla jsem u Lindy Finkové na hodině zpěvu a ta mi řekla, že bych to mohla zkusit v muzikálu, což jsem odmalička chtěla. Nejsem ale herečka, to vůbec. Ale je to víc o hudbě a myslím, že to zvládnu," řekla Super.cz Hana Barbara.

"Nikdy jsem neměla zkušenost s muzikálem. Snad to dopadne dobře. Jsem nervózní, ale spíš v tom dobrém, těším se na to, bude to jiná zkušenost než koncerty," usmívá se kráska s plnými rty, které ale zřejmě nejsou zázrakem přírody.

Pánové nejen z řad budoucích kolegů pak mohou ocenit informaci, že Hana Barbara je nezadaná. "Mám období, kdy nic neřeším, nejsem zamilovaná, věnuju se hudbě a sama sobě. Měla jsem strašné období, které je zachycené i na nové desce. Vydám ji a tím to ukončím. Lásku teď neřeším," dodala. ■