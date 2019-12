Smrt Stáni Lekešové všechny zasáhla. Jak reagovala její kolegyně ze Sama doma?

Lucie Křížková vzpomíná na Stáňu Lekešovou Foto: Instagram L. Křížkové

Roky pořad moderovala ve dvojici s Lucií Křížkovou (35), která na ni zavzpomínala na svém instagramovém účtu. K černobílé fotce připsala velice stručný text: „Jsi pro mě nenahraditelná. Nikdy nezapomenu.“

Na oficiálním facebookovém profilu Sama doma vydali také krásnou vzpomínku na oblíbenou moderátorku: „Až se po novém roce ozve opět znělka Sama doma, určitě budeš zase s námi, zas tě bude vše ohromně zajímat, tak, že konec otázky bude v nedohlednu, Terezka bude mávat…konec!!! A ty se přece jen ještě zeptáš, a budeš se smát, jak to umíš jen ty, protože to jsi ty!! Naše nejmilejší a nejstatečnější, naše Stáňa… Byla jsi s námi od začátku, a budeš s námi až do konce, vždycky v našich srdcích.“

Na obrazovkách Československé televize se vystudovaná právnička poprvé objevila po vyhraném konkurzu v roce 1985. Pověstná byla svou přípravou, kultivovaným a příjemným projevem. Na stanici Český rozhlas Dvojka, který o jejím skonu na svém facebookovém profilu informoval, moderovala pořad Je jaká je, Host do domu nebo třeba naposledy hodinový rozhovor Blízká setkání. ■