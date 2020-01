Legendární Perinbaba bude mít pokračování: Podívejte se na první ukázky z výpravné pohádky

První ukázka z očekávaného pohádkového velkofilmu Perinbaba Super.cz

Film vstoupí do kin v roce 2020, tedy 35 let po uvedení Perinbaby. „Po celou tu dobu jsem dostával od diváků dopisy, abych natočil pokračování. Dlouho jsem váhal. Po třiceti letech jsem se rozhodl natočit pokračování, ale s jiným příběhem. Perinbabu a dva světy. Sen ve snu, příběh v příběhu. Protože vždy máme možnost si jeden ze dvou světů vybrat. Zázraky se nestávají jen ve snech, ale i v životě. Pokud totiž po něčem toužíme, splní se nám to,“ přibližuje Juraj Jakubisko, proč se rozhodl vrátit na plátna svou kultovní postavu.

V příběhu filmu Perinbaba a dva světy se znovu vrátí jak titulní Perinbaba, tak i populární Zubatá. Doprovázet však budou úplně nové postavy. „V příběhu je hlavní fantazie, humor a poezie. Hlavní hrdina Lukáš, syn Jakuba a Alžběty, se vydá do světa hledat štěstí a lásku,“ pokračuje Juraj Jakubisko.

Podle režiséra nejde o klasickou pohádku. „Nemám rád příběhy, ve kterých hlavní hrdina sedí celou dobu za pecí, pak každého strčí do kapsy a pečení holubi mu padají do pusy jen tak. Děti by měli mít vzory v lidech, kteří svého štěstí dosáhnou vlastním přičiněním. Lukáš se na svojí pouti často dostane na rozcestí a musí si vybrat, jakou cestou se vydá. A každé rozhodnutí, ať správné nebo špatné, mu změní život. Stejně jako nám v životě. Chtěl jsem vytvořit fantazijní svět snů, které se stávají realitou,“ doplňuje Jakubisko.

Hlavní postavu hraje mladý slovenský herec a youtuber Lukáš Frlajs, jako jeho láska se představí talentovaná Valérie Frištik. V dalších rolích se objeví herci ze Slovenska i z Česka, například Ivan Romančík, René Štúr, Dan Nekonečný, Valerie Zawadská, Klára Cibulková nebo Sabina Skalická, která hraje mladou „Zubatou“. Hudbu skládá Ondřej Soukup a Jan Jirásek.

Posledním filmem Juraje Jakubiska v českých kinech byla rekordně navštěvovaná Bathory, jeden z posledních filmů, který útočil na hranici jednoho milionu diváků v kinech. ■