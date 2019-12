Zpěvačka Markéta Martiníková promluvila o (ne)plánováném rodičovství. Super.cz

"Přiznávám, že mít dvě děti takhle po sobě je hodně náročné. Taky jsem nejhubenější, co jsem v životě byla. A dietami to rozhodně není. Sotva se stačím najíst. S dětmi je to celodenní fitko a velká fyzická zátěž. Ale je pravda, že i cvičím. Když mám chvilku, podle mobilu dávám pilates," prozradila.

Svěřila také, že Alberta tak úplně plánovaná nebyla. Jako věřící Markéta například hormonální antikoncepci neuznává. "Jsou různé metody," naznačila, že se doma řídí podle plodných a neplodných dnů a zřejmě se spoléhalo i na to, že kojení by mohlo být také antikoncepcí.

"Ale teď bychom chtěli, aby to třetí miminko, které bychom chtěli, i čtvrté, kde bychom to rádi zastavili, radši trošku víc naplánovali. Chtěla bych ještě počkat, dokud jsou ty dvě děti ještě hodně malé, na další bych si asi netroufla," připustila.

Zatím vedle dětí zvládá i práci, nové divadelní projekty si už ale nenabírá. "Jsem v Mýdlovém princi, možná zkusím konkurz na Rebely. Občas si ale skočím něco natočit a nazpívat a doma ještě dělám nějaké audio věci," vypočítala. ■