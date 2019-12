Obličej se jí rozzářil a řekla „Ano, prosím“: Tohle předcházelo krásnému gestu britské princezny Charlotte (4)

Princezna Charlotte s vozíčkářkou Gemmou v Sandringhamu Profimedia.cz

Devětatřicetiletá Gemma jako batole vážně onemocněla gastroenteritidou, v nemocnici jí pak lékaři zjistili těžkou dehydrataci a poškození mozku, které ovlivnilo řeč i pohyblivost, jak uvádí Daily Mail. „Do 15 měsíců věku byla naprosto zdravá. Dali bychom cokoli za to, aby se to nestalo a ona se mohla vdát a mít děti jako její sestry,“ říká otec Gemmy Paul. Matka Pam pak dodává: „Navzdory všemu je Gemma šťastná mladá žena.“

A také aktivní. Loni například přispěla na výzkum rakoviny tím, že dovolila sestře, která je kadeřnicí, aby jí oholila vlasy, které věnovala na charitu.

Ke kostelu dorazila i se svým maskotem, růžovým plameňákem, kterého pojmenovala Felicity. „Felicity byla dárek od mé starší sestry Fran k 39. narozeninám. Beru ji všude s sebou, je něco jako můj talisman,“ řekla Gemma Daily Mailu. „Ale Charlotte se na Felicity pořád dívala a já si pomyslela, že by mě zajímalo, jestli by se princezně líbila. A tak, když pak ke mně s princem Georgem přišli, zeptala jsem se jí na to. Obličej se jí rozzářil a odpověděla: ‚Ano, prosím‘,“ uvedla Gemma, která Charlotte hračku věnovala. Na setkání s rodinou bude dle svých slov vzpomínat do konce života. ■