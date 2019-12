Po těžkých zdravotních problémech už je drbna Nyklová jako rybička: Hlavně žádné změny, přeje si

Jaroslava Obermaierová už je jako rybička. Super.cz

"Začalo se mi to lepšit už v březnu, když jsem konečně ty prášky dostala. Od té doby jsem na tom čím dál lépe, a troufám si říct, že do nového roku vstoupím čilá jako rybička. Přešlo to, chvilinku to trvalo, ale všechno je v pohodě. Ty prášky úžasně zabraly a doufám, že je budu mít schválené i dál," věří herečka.

Jarku dál vídáme nejen v Ulici, ale ve dvou muzikálech, v Mýdlovém princi a v Kvítku mandragory. V posledním jmenovaném si ovšem docela odpočine, protože představení odehraje z postele. "To sice ano, ale zase tam musím dát ten song, ten je docela těžký. Co kdybych zapomněla text?" řekla nám.

Novinky do další sezóny neplánuje. "Jeden kamarád říká, že Číňani mají takové rčení, že pokud chtějí někomu popřát něco zlého, popřejí mu, aby žil v období změn. Takže já žádnou změnu nechci. Ať to je, jak to je," uzavřela. ■