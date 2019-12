Co dělala Lucie Vondráčková na Štěpána a z koho jí spadla brada? Budete koukat!

Lucie Vondráčková si přišla okouknout Tarzana. Michaela Feuereislová

Celé svátky to ale doma nevydržela a na Štěpána vzala svoje dva kluky do divadla na muzikál pro celou rodinu Tarzan. Adam i Matyáš byli nadšení a Lucka také. Kdo by si ale myslel, že ji uhranul spoře oděný představitel titulní role Peter Pecha (30), mýlil by se.

Lucka byla nejvíc nadšená z malého Tarzánka, kterého hrál Viktor Antonio. V zákulisí, kam měla možnost se podívat, jí ještě předvedl pár přemetů a zpěvačka gratulovala jeho mamince Ditě Hořínkové, která v představení ztvárnila gorilí samici Kalu, jakého má šikovného kluka.

Vzhledem k tomu, že její synové dělají parkour, který je také velmi pohybově náročný, ví, o čem mluví. „Tarzan je zážitek. Moc ráda jsem se potkala s divadelními kolegy a jejich výkony byly naprosto dechberoucí,“ uvedla Vondráčková.

Kdo by si myslel, že návštěva divadla má něco společného s tím, že si zpěvačka rozmýšlí účinkování, jelikož se již brzy uvolní role jedné z Jane, protože je Ivana Korolová těhotná, spletl by se. Chce se teď prý věnovat spíš činohře. ■