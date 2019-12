Myslíte, že bude muset po Vánocích shazovat kila a rosol? Sexbomba Mottlová se předvedla v plavkách

Barbora Mottlová ve vánočním modelu. Foto: archiv B. Mottlové

Vánoce si užila se vším všudy. Barbora Mottlová (33) hodila přísný režim za hlavu a dopřávala si. Herečka se přes rok snaží makat na své postavě, kterou má opravdu výstavní a nutno dodat, že při pohledu na její vánoční plavky by byli někteří fanoušci bezesporu rádi, kdyby to vzala za Ježíška a dárky nosila sama.

Sexy blondýnka si vyrazila s přítelem na wellness pobyt, během kterého se nechala zvěčnit v pruhovaných červenobílých plavkách a čepičce Santa Clause. „Takhle by měl vypadat Santa,“ stálo v jednom z komentářů, které se pod fotkou od bazénu začaly množit.

Herečka si během svátků užívala především relax a tradiční obžerství. A přestože vypadá skvěle, už teď si plánuje, jak se pustí do shazování nabraných kil a špíčků v novém roce. „Teď jsem na Vánoce lenošila parádně a bez výčitek, tak se do práce pustím s chutí. Nahodím opět režim, dobré stravování a pravidelný sport, abych se těch nabraných kil a rosolu zbavila co nejdříve,“ svěřila se Super.cz Barbora, která v posledních dnech roku už zase hraje, už naskočila do práce. ■