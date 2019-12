Dojemný dárek: Yvetta Blanarovičová splnila fanouškovi vánoční přání

Yvetta Blanarovičová Foto: archiv Divadla Broadway

„Splnila jsem přání panu Miroslavovi z Ježíškových vnoučat. Žije ve stacionáři a vyslovil přání, že by mě chtěl vidět nebo slyšet. A mně to napsalo mnoho lidí, abych o tom věděla,“ svěřila Yvetta. Protože je v rámci své nadace zvyklá si spoustu věcí produkčně zařídit, pustila se hned do práce.

„Zavolala jsem panu producentovi Divadla Broadway Oldovi Lichtenbergovi, jestli bychom nemohli pana Miroslava přivítat na muzikálu Kvítek mandragory, který právě hrajeme, a jestli by se pro něj a jeho doprovod nenašla místa,“ řekla. Podařilo se. „Dohodla jsem se s kolegy, že ho po představení z jeviště pozdravíme a pak jsme za ním ještě zašli do lože,“ popsala zpěvačka.

„Víte, jedním z mnoha tajemství šťastného života je stálý proud malých radostí, tak jsem i s kolegy takovou malou radost panu Miroslavovi snad udělala,“ dodala závěrem Blanarovičová. ■