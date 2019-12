Těhotná Kohoutová se připravuje na miminko: Sleduje videa s porodem a přiměla k tomu i přítele

Berenika Kohoutová se těší na porod. Profimedia.cz

„Přišly k nám domů, rozložily svoje počítače, promítačky a mimina. Já dala doprostřed koberce cukroví a mandle v čokoládě, Kryštof otevřel vaječňák a začali jsme řešit porody,“ svěřila se Berenika, která čeká svého prvního potomka. Přípravu na porod bere herečka evidentně vážně.

„Holky nám promítaly porody do vody, povídaly o hypnoporodech a o tom, jak si to udělat hezký. Zní to ezo a je to ezo. Znáte totiž něco víc ezo a přirozeného, než je porod? Proto se mi zdá vtipný, když se přirozeným porodům někdo vysmívá. Já se těším a jsem zvědavá,“ svěřila se Berenika.

Stejným kurzem jako ona a její přítel už prošly i její kolegyně. Na hypnoporod se připravovala například Michaela Tomešová (28), Aneta Krejčíková (28) nebo Kristýna Leichtová (34). A na svět tak údajně přivedla svého potomka i vévodkyně Kate. ■