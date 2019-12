Iskra Lawrence Profimedia.cz

A že se ve svém těle cítí dobře dokázala zrcadlovým selfie v prádle. Jako plus size modelka na své plné tvary byla vždy pyšná, a tak pózování v prádle není problémem ani v těhotenství.

Iskra oznámila těhotenství začátkem listopadu po teprve třináctiměsíční známosti s Paynem. Nedávno vzbudila rozruch, když se na sociálních sítích svěřila, že si není jistá, jestli chce se světem sdílet pohlaví miminka. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby nedodala, že by byla raději, aby si její dítě vybralo pohlaví samo.

„Doposud to bylo o mně a mém těhotenství, ale od teď to bude život miminka. A i když mi odborníci řekli pohlaví mého dítěte, možná to nebude to, které si nakonec bude chtít vybrat. Takže nechci dělat velkou událost z něčeho, co je tak osobní pro mé dítě,“ odůvodnila, proč ku příležitosti odhalení pohlaví nechce uspořádat oslavu, jak je ve světě poslední dobou zvykem. ■