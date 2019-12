Jako sestry, píší fanoušci slavné herečce (54) k fotografii se synem (17)

Damian Hurley se své slavné matce Elizabeth velmi podobá. Profimedia.cz

Damian Hurley (17) kráčí ve stopách své slavné matky Elizabeth Hurley (54), co se modelingu týče. Na mole je jako doma a stále častěji si ho pletou právě s jeho matkou. Té totiž jako by z oka vypadl a díky dlouhým loknám působí opravdu jako matčino dvojče.

Na snímku, kterým se Damian pochlubil na Instagramu, se matka se synem zvěčnili při vánoční procházce. A nad podobou se pozastavili i fanoušci. „Vypadáte jako sestry,“ ozývalo se v komentářích pod fotkou. „Identická dvojčata,“ zněl jiný komentář.

Není to poprvé, co Damiana přirovnali k dívce. Zdědil totiž matčiny jemné rysy a nechává se i fotit jako ona. Přetvořil hned několik matčiných ikonických looků. A zevnějšek nebude nejspíš to jediné, čím se Damian matce podobá. O silném poutu mezi ní a synem často hovoří i sama herečka.

„Je pro mě požehnáním, že mám dítě s povahou, která se tolik podobá té mojí,“ svěřila Elizabeth před časem v rozhovoru pro magazín You. Syna v kariéře prý velmi podporuje a je potěšena, že si vybral zrovna toto povolání. Občas ho sice kvůli zevnějšku krtizují, ale jsou i tací, kteří naopak jeho androgynní vzhled opěvují. ■