Zlámal si žebra, ale pořád nemá dost: Sagvan Tofi bude s dcerou řádit na lyžích

Sagvan Tofi se těší na lyžovačku s dcerou. Super.cz

Sagvan Tofi (55) si na začátku prosince během hokeje zlomil žebra a bolest řešil prášky . Hrál nadopovaný v divadle, teď se chystá na lyže. Zdravotně se ještě dává do pořádku.

"O Silvestra budu na horách, po deseti letech budu mít volno. Pojedu s dcerou řádit na lyžích. Minulý rok měla zlomenou nohu, nevyšlo nám to. Letos to málem zase nevyšlo, protože jsem si já zlomil žebra. Ale je to pořád lepší a lepší," řekl Super.cz Tofi.

"Hrál jsem s tím i v divadle. První půlku jsem statečně zkusil, pak jsem si dal pivo a prášky a šlo to. Na chvíli to při potlesku přestalo bolet. Adrenalin dělal své," vysvětluje.

Lyže jsou jasnou volbou. "Vezmu si krunýř a zkusím to. Těším se, chci být s malou, to je moje největší parťačka," usmívá se Sagvan.

A těšil se také, jak si užije s rodinou Štědrý den. "Dárky mám, prožiju Vánoce v kruhu rodinném se svými blízkými. Miluju kapra, bramborový salát. Těším se na to. Mám jen dva dny volno, poté zase hraju v divadle Broadway, a pak jedeme s muzikálem Děti ráje poslední čtyři představení v Brně, než se přestěhujeme do Prahy. Bude to oslava, poděkujeme všem, že nám zachovali přízeň, a že na nás chodili," dodal Tofi. ■