Klára Vavrušková Foto: Česká Miss

"Byla jsem na koncertě, který podpořil nadaci Pomoc onkoláčkům, a poté se zúčastnila slavnostního rozsvěcení stromu. Oslovilo mě město a sám pan starosta mě pozval k sobě do kanceláře. Bylo to velmi hezké setkání a moc za to děkuji. Byla jsem dojatá, to přiznávám. Doma to miluju,” řekla Super.cz Klára.

Svátky bude trávit doma s rodiči. „Sejde se celá rodina včetně prarodičů. Máme společný oběd i večeři. Miluju houbového kubu. A k večeři nechybí obalovaný kapr,” dodala úřadující královna krásy. ■