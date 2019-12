Skoro jako Šafránková s Trávníčkem: Eva Burešová a seriálový fešák si zahráli na Popelku a prince

Eva Burešová a Marek Lambora jako Popelka a princ Foto: archiv FTV Prima

Představitelé hlavních rolí v novém seriálu Slunečná se pustili do pohádkových fotek, které byly jejich příběhem inspirovány. Hodná a zlá sestra a bohatý podnikatel, který se vydává za chuďase. Navíc se tyhle sestry pyšní příjmením Popelková. Takže sáhnout po pohádce Tři oříšky pro Popelku a nechat se jí inspirovat bylo nasnadě.

Zpěvačka Eva Burešová (26), která hraje milou dívku Týnu se proměnila v pohádkovou Popelku. Jako zlá Dora se pak vyfotila představitelka potvory Sylvy v podání Báry Jánové. Do toho jim zkříží cestu mladý bohatý podnikatel Janek v podání Marka Lambory (24), jenž se fotil jako princ.

Na Evu Burešovou čekala ve stáji kobyla Sigma, pejsek Ira, holubi i sova. „Kdybych si mohla vybrat, asi bych chtěla být Popelkou, ale ráda bych si zahrála i tu scénu, kdy princ tančí s Droběnou,“ přemýšlela Eva Burešová, která vystřídala hned tři kostýmy – myslivce, umouněnou Popelku a svatební šaty.

To Bára Jánová, která se na chvíli proměnila ve zlou Doru, to měla o poznání lehčí. Stačily jí jedny šaty a poník. „Mám Tři oříšky pro Popelku ráda, každé Vánoce se na ně doma díváme. Musím říct, že mě docela mrzí, že jsem se pracovně ani s jedním z hlavních představitelů nepotkala.“

Marek Lambora dorazil na focení jako poslední. S chlapem přece jen není taková práce, navíc, čekaly ho jen dvě fotky. „Když přišla nabídka na focení, zajímalo mne, jak to bude vypadat. Je to první vizuál seriálu, který diváci uvidí, tak jsem zvědavý, co tomu řeknou,“ přemýšlel se zvědavostí Marek a oblékl si u toho bílé punčochy, což Evu Burešovou rozesmálo.

„Jsem ráda, že žiji v této době, protože nevím, zda by mě na to nějaký chlap sbalil,“ prohodila jeho směrem.

Kůň se sice nejmenoval Jurášek, ale i tak byl při focení poslušný a vycvičený, stejně jako bílý knírač a holubi, kteří se neodvážili ulétnout a Eva Burešová je chovala jako poklad. Trochu starostí si prožila jen Bára Jánová s poníkem Čertem, kterému se moc nechtělo pózovat, raději ukusoval trávu. Nakonec všichni herci i jejich zvířecí kolegové pohádkové focení přežili bez úhony. Jak jim to sluší, se podívejte v galerii. ■