Po čem hvězda Čarodějky touží? Marian Vojtko odtajnil svá vánoční přání

Marian Vojtko prozradil, co by si přál k Vánocům. Super.cz

Už devětkrát zpíval koledy pod vánočním stromkem v divadle GoJa Music Hall, kde vystupoval v mnoha muzikálech, aktuálně exceluje v nejnovějším projektu Čarodějka. "Tedy aspoň si to myslím, protože poprvé to bylo asi v rámci Bídníků," vzpomínal Marian Vojtko (46).

"Je úžasné, že divadlo funguje a hrajeme tady ty světové tituly a já mohu v těch úžasných rolích účinkovat. Jsem za to nesmírně vděčný. Doufám, že tomu tak bude i dál po Čarodějce, kdy přijde další skvělý projekt, kde si zahraju, a pak tady zase budeme společně slavit Vánoce. Tedy až za dlouhou dobu, protože je to úspěšný muzikál," navázal.

"Takže to bylo moje hlavní přání Ježíškovi, tedy spíš producentovi Františkovi Janečkovi (75). To si přeju z celého srdce a také doufám, že ještě trošičku popřemýšlí a přehodnotí a vrátí i Fantoma opery, což byla moje životní role. Je to opravdu světová špička a lidi si přejí ho ještě vidět," doplnil.

Nás zajímalo, zda má ještě nějaké nepracovní přání, které by se mu dalo splnit. "Tak hlavně to zdraví, protože mě čeká nejen divadlo, ale i spousta koncertů. A něco materiálního? Asi bych si nadělil nějaký zájezd. Nikdy jsem nebyl na Silvestra u moře. Tak to bych chtěl zažít. Nějaký pěkný zájezd k moři," prozradil. ■