Slovenská zpěvačka v slzách: Od svých čtrnácti let prý byla sexuálně zneužívaná majitelem modelingové agentury

Slovenská zpěvačka Sima Foto: Instagram S. Hegerové

Sima je jednou z dívek, které prý zneužíval Peter Rácz, majitel modelingové agentury Exynet, později přejmenované na Lara Models. „Nejprve mě oslovili jako zpěvačku na své akce, to mi bylo čtrnáct. K prvnímu zneužívání došlo asi půl roku po tom, co jsme se poznali. Bylo to moje poprvé. Celé to trvalo do mých sedmnácti let,“ popsala pro televizi Markíza svůj první sexuální zážitek a poté se rozplakala.

Podle jejích slov měl Rácz velice propracovaný způsob, jak děvčata nejen zneužívat, ale jak si také zařídit jejich mlčení. „Celé tři roky mi vyhrožoval. Měl doma i zbraň,“ uvedla Sima a podle ní měla ve všem prsty i jeho partnerka, která mu nejspíš pomáhala: „Měli to s Martinou dokonale vymyšlené, jak manipulovat a zastrašovat 13 a 14leté dívky. Rodičům jsem to neřekla, bála jsem se.“

Manželský pár Peter a Martina Ráczovi čelí obvinění ze sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže a znásilnění. V případu je aktuálně sedm mladých žen a Sima dodává odvahu i dalším dívkám, které by mohly být jejich oběťmi.

„Jsem jednou z těch sedmi dívek. A obětí stále přibývá. Hlas každé jedné z nás je podstatný. Možná ani nevíte, jak těžko se mi to píše, ale chci vyzvat všechny případné oběti, aby už nemlčely a kontaktovaly policii na FB stránce Polícia SR - Nitriansky kraj,“ dodala k věci na svém instagramovém účtu Sima.