Nejmladší syn Karla Vágnera promluvil: Všech 6 dětí, které má táta se 3 ženami, se nikdy nesešlo u jednoho stolu

S Monikou má rybáře Jakuba Vágnera (38), zpěvačku Terezu Aster Vágnerovou a Barboru Vágnerovou, která studuje konzervatoř. S Katinou zplodil zpěváka Josefa Vágnera (29) a baletku Annu Vágnerovou. Všech 6 dětí se ale nikdy nesešlo!

O rodinných vztazích jsme si povídali s nejmladším synem, zpěvákem Pepou, jehož jsme potkali na vánoční párty Divadla Broadway, kam dorazil i jeho táta. Zajímalo nás totiž, jestli se jejich velká famílie sejde na svátky.

"Já to mám v klidu. Budu se svojí partnerkou a dcerou a večer pojedeme k jejím rodičům do Německa. Táta to má horší, protože musí sednout do auta a objíždět jednotlivé členy té široké rodiny," začal s vyprávěním Pepa.

Že by se všichni z rodiny najednou sešli u jednoho stolu, vylučuje. A to prý ani když má táta narozeniny. "Tak velký stůl ani není. A táta to má nastavené tak, že si to rozděluje a my to s ním trávíme na střídačku," vysvětloval.

"Bylo by to i termínově náročné dát nás všechny dohromady. Spíš se potkáme na nějakých pracovních akcích, ale ty své rodinné kruhy si udržujeme a dodržujeme," míní nejmladší Vágner, který se například neobjevil ani v publiku StarDance, když jeho nevlastní bratr Jakub soutěžil v tanci.

"Ani nevím o tom, že by mi nějaká pozvánka přišla. Ale já to sledoval zdáli a ani bych na to neměl čas, protože jsem měl zrovna vlastní pracovní povinnosti, protože jsem jel vánoční turné," krčil rameny zpěvák. ■