Jak tráví Vánoce hvězdy Modrého kódu? Kdo je zastáncem půstu, kolik pečou cukroví a kdo plánuje hrát na dudy?

Jak se těší na Vánoce? Foto: Super.cz/archiv FTV Prima

„Půst u nás v rodině nedržíme, i když tedy žádné jídlo nepřipravujeme. Každý si něco najde, když má hlad. Na Štědrý den už mám bramborový salát hotový z předešlého dne, takže mi už jen zbývá stáhnout, vyfiletovat a naporcovat kapra a zbytek už je pak opravdu na mých dětech,“ svěřil herec.

To v rodině herečky Michaely Sejnové Dittrichové bychom kapra hledali zbytečně a půvabná blondýnka se nám také pochlubila, že Vánoce jsou mimo jiné také o tom, že se vždy sejdou jako rodina při snídani. „Dáme si všichni společně snídani, to u nás není běžné. Zapálíme svíčky, běží u nás pohádky nebo koledy, uvaříme polívku a pokaždé jdeme odpoledne na procházku. Večer usmažíme řízky, pěkně se oblečeme a jdeme jíst. Pak už jen čekáme na Ježíška. A celkově si užíváme, že jsme spolu,“ řekla herečka.

Na otázku, jak je na tom s cukrovím vrchní sestra Mery, kterou již přes tři roky hraje Sabina Laurinová (47), nám herečka odpověděla zcela jasně. „Nejsem úplně odborník na několik druhů cukroví, troufnu si říct, že vanilkové rohlíčky a linecké zvládám dobře, ale mám štěstí, že v mém okolí jsou lidi, které pečení vyloženě baví a naplňuje a dělá jim radost, když můžou udělat cukrovím radost i nám,“ dozvěděli jsme se od Sabiny.

Do rozhovoru se rázem přidala i Vanda Chaloupková, která zavzpomínala na doby, kdy se svou maminkou trávily dlouhé hodiny v kuchyni při pečení vánočního cukroví. „Jako malá jsem s maminkou začínala péct už v listopadu, myslím, že jsme měly i 15 druhů a více. Teď jsem ráda, že přijedu aspoň na dva dny domů. V Praze nepeču vůbec. O svátcích totiž už zase hrajeme divadlo,“ práskla mladá herečka.

To Renata Prokopová pečení vánočního cukroví s přehledem za každých okolností zvládá.

„Ať je sebevíc práce, tak napečeno mít musím. Vloni jsem stihla upéct jen 4 druhy, ale to k Vánocům prostě patří. Už i proto, že kluci mají různé vánoční besídky a bylo by jim líto, kdyby neměli co přinést,“ řekla nám půvabná Renata.

Již druhé Vánoce prožije Ondřej Rychlý se synem Tobíškem, který se narodil loni v listopadu.

„Letos to budou naše druhé Vánoce se synem Tobíškem, tak snad už je letos bude vnímat. A já pro rodinu chystám jedno překvapení – učím se na dudy hrát koledy,“ prásknul nám představitel Prokopa Hlinky.

David Gránský (27) se na letošní vánoční svátky právem těší. Se svou přítelkyní, se kterou se letos oženil, stráví vánoční svátky v novém domku. „Vánoce mám moc rád, každoročně se na ně moc těším a letos poprvé budeme slavit vánoční svátky v novém domě,“ sdělil nám představitel Matyho Bojana.

A jak je na tom s Vánoci jeho seriálová matka, herečka Lenka Termerová? „Vánoce miluju! Jenom bych si moc přála, aby mi je každý rok nikdo nepřipomínal už od října,“ řekla herečka, která hraje Bíbu Bojanovou. ■