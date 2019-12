Kapra se na štědrovečerním stole nedotkne: Půvabná zpěvačka Adéla (17) prozradila, jak vypadají její Vánoce

Adéla Částková se už na svátky těší. Foto: archiv A.Částkové

„Vánoce jsou pro mě období klidu, protože přes rok makám na hudbě a řeším školu. A o Vánocích vždycky vypnu, pustím si pohádky a jsem s rodinou,“ svěřila mladá zpěvačka s tím, že každý rok prý řeší dárky na poslední chvíli.

„Během Vánoc plánuji jet na hory, a to hned dvakrát. Moc se na to těším. Protože mám ráda zimní sporty a jezdím na snowboardu. A po Vánocích mi odlétá moje nejlepší kamarádka na nějakou dobu do Austrálie, takže si to chceme spolu užít,“ svěřila Adéla, která ráda pomůže i s pečením cukroví. „Cukroví peču ráda. A to s maminkou. Sama se do toho nepouštím, ale pomáhám jí a vždycky si u toho hezky popovídáme a strávíme spolu čas, kterého tolik není,“ dodala zpěvačka a promluvila o jejich štědrovečerní tabuli.

„Držíme se klasicky kapra a bramborového salátu. Milovník kapra ale nejsem, já si místo něj dávám kuřecí řízek. A naučili jsme se kupovat i okouna nilského a toho sním i já,“ řekla Super.cz zpěvačka a dodala, že jejich tradicí je to, že se sejdou celá rodina. Po vánočním odpočinku se hodlá Adéla opět vrhnout do hudby.

„Mám rozpracované dva projekty. Připravuji nové songy a doufám, že brzy v novém roce vyjdou. Na obou písničkách jsem se podílela, na jedné textově a při druhé do toho chci také trochu mluvit,“ dodala Částková, kterou jsme potkali v předvánočním čase ve Slovanském domě. ■