Vlastina Svátková se pochlubila kompletní rodinkou: Ukázala nejen tři syny, ale i manželovu půvabnou dcerku

Vlastina Svátková ukázala fotku celé rodiny. Foto: archiv V. Svátkové

Snímek, který postovala na sociální síti, ale vzbudil doma hodně emocí. "U této fotky jsme se všichni tak pohádali, že mi můj muž poslal na messenger článek Cesta citového bezdomovce. Ještě jsem ho nečetla, ale tuším, že mi tím chce naznačit, že toužím po harmonické rodině a jsem frustrovaná, že mi to nejde," svěřila Vlastina.

O co jde? "Že se starší synové neustále hádají a soupeří, že prostřední syn nemá žádné návyky a výchova ho minula, protože jsem se zrovna rozváděla s prvním mužem, že nejmenší syn snídá tajně sladkosti a pořád nosí pleny, že manželova dcera je až moc hodná a poslušná, a mně to přijde divný, že si sedám na záchod, který někdo počůral, že Kryštof nechce nosit spoďáry, protože ho tlačí, že Matyáš počmáral zeď fixami, že Adam na mě křičí, že to, že ho chci zkoušet učivo znamená, že ho šikanuju," vypočítala domácí problémy.

"A pak přijde můj muž a řekne, že pokud nebudu dodržovat pravidla, na kterých se všichni domluvíme, nedokáže v tom žít. Kdyby nebylo Meryl Streep, která je se svým mužem víc jak 40 let a která říká, že jim to vydrželo jenom díky tomu, že mají absolutně rozdílné povahy, přísahala bych, že s tak rozdílným člověkem, jako je můj muž, se nedá žít," pokračovala už smířlivě herečka ve svém předlouhém statusu, kde vyčíslila všechny rozdíly, které mezi ní a jejím mužem panují.

Na spoustě věcí se ale naštěstí shodnou. "Do stavu zoufalství nás dostává přesvědčení, že musíme být dokonalými rodiči, že nesmíme dělat chyby, že se nesmíme s partnerem pohádat, že nesmí nikdo vidět, že máme doma bordel a s něčím si fakt nevíme rady. Že máme krizi, jak ve vztahu, tak sami v sobě, že se snažíme přijít na to, kdo jsme, a že občas klečíme na kolenou se slzami v očích a prosíme o radu, jak dál. Takže ano, u této fotky jsme se pohádali, ale přesto všechno se máme doopravdy rádi. Je to zvláštní, ja vím. A tak obyčejně normální," uzavřela. ■