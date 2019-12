Amy Schumer Profimedia.cz

Amy Schumer (38) umí fanoušky překvapit, jen co je pravda. Pro slavnou komičku to byl letos opravdu rok plný změn. Narodil se jí totiž první potomek, syn Gene . Na sociálních sítích snímky syna opravdu nešetří, nicméně nyní se pochlubila jedním, který svět doposud nespatřil.

Mezi fotkami, jimiž shrnula rok 2019, se objevila i jedna, na níž je plačící Gene, kterého lékaři právě vytáhli matce z břicha.

Amy se už v minulosti svěřila, že porod byl pro ni nejděsivějším zážitkem v životě. „Je to nejděsivější věc v životě, ale stojí to za to. Dělali mi císařský řez... Celé těhotenství pro mě bylo velmi náročné. Nemohla jsem se dočkat, až uvidím svého syna,“ přiznala časopisu People v říjnu. Na sociálních sítích také uvedla, že císař byl její volba.

Další zajímavou fotkou v jejím výběru je nahý snímek z koupelny, na němž herečka pravděpodobně zvrací. V těhotenství trpěla nadměrnou nevolností a se sledujícími byla velmi sdílná. Nejednou se pochlubila například videem, v němž zvrací. ■