Beckhamovi křtili mladší děti. Harper a Cruz mají hvězdné kmotry včetně náhradního manžela Victorie

Victoria Beckham s dcerou Harper Seven Profimedia.cz

Na snímku zleva nahoře: Romeo Beckham, Brooklyn Beckham, David Beckham, Marc Anthony a David Gardner, ve druhé řadě zleva: Ken Paves, Harper Beckham, Eva Longoria a Victoria Beckham

Křest proběhl v Cotswoldsu, západně od Londýna. „Nemůžu být víc hrdá na své děti a vděčnější skvělým kmotrům, milujeme vás,“ poděkovala Victoria u jednoho ze sdílených snímků. K těm posléze gratulovalo mnoho dalších přátel včetně Eltona Johna, který se omlouval, že nemohl dorazit. „Kéž bych u toho mohl být s vámi. Moc vás milujeme,“ vzkázal prostřednictvím sociální sítě.

Kmotři dětí patří k dlouholetým přátelům Beckhamových. S Longoriou se Victoria a David znají z dob, kdy Beckham hrál za LA Galaxy (mezi lety 2007-2012) a manželé žili v Los Angeles. Paves patří k nejbližším přátelům někdejší hvězdy Spice Girls už víc než deset let, Victoria ho v žertu označuje za svého „náhradního manžela“. S Anthonym se Beckhamovi také potkali už v LA a s Gardnerem se Beckham přátelí od devadesátých let, kdy spolu hráli za Manchester United (v týmu do 21 let). Zatímco Beckham slavil úspěchy na hřišti, Gardner po několika letech přešel na druhou stranu a vyprofiloval se jako fotbalový agent. ■