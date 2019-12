Kapela Mandrage pozastaví činnost. Zpěvák prochází těžkým životním obdobím

Zpěvák Mandrage Víťa Starý se musí dát do pořádku. Foto: Petr Horník, Právo

„Máme pro vás jednu smutnou předvánoční zprávu. Rozhodli jsme se, že turné Dlouhej únor bude naším posledním. Alespoň na nějakou dobu. Náš zpěvák Víťa teď prochází těžším obdobím a bude potřebovat nějaký čas a pomoc, aby ho zvládl. Jako kapela tak v tuto chvíli nejsme schopni nikomu nic slíbit,“ informovala skupina Mandrage na sociální síti.

Mandrage - Vidím to růžově

Universal Music

„Můžeme však slíbit Víťovi, že ho neopustíme a uděláme vše pro to, aby mu bylo lépe. Protože kapelní život zdravé životosprávě dvakrát neprospívá, rozhodli jsme se s koncem února pozastavit činnost kapely Mandrage do té doby, než se dá Víťa zase do kupy a od března dál neplánujeme žádné další koncerty,“ dodala kapela.

„Vám všem bychom chtěli moc poděkovat. Spolu s vámi jsme prožili to nejhezčí období našich životů. Zatím se ovšem neloučíme, přece jen před sebou máme ještě minimálně jedno turné. A těšíme se na něj i na vás,“ stálo v prohlášení skupiny, která se proslavila hity Hledá se žena či Šrouby a matice. ■