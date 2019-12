Na těchto vánočkách si pochutná i Bohdalová: Podívejte se do kuchyně Moniky Absolonové

Monika Absolonová peče vánočky. Video: Instagram M. Absolonové

Ty, ze kterých nezůstala placka, věnovala mimo jiné i Jiřině Bohdalové (88).

„Vánočky dopečený, některé jsou fakt i vzhledově skvělé, a ty co se úplně nepovedly, taky se mi děje, že z některých je placka, nevím, čím to je, si necháváme my. A musím říct, že je výborná. A z velké části jsou už i vyzvednutý,“ tetelila se blahem Absolonová.

„Všichni, co je ode mě dostávali, je mají, a přibyla jedna úžasná dáma Jiřinka Bohdalová a majitel chalupy, kam jezdíme. Tak ať všem chutnají jako ty, co máme my,“ přála si zpěvačka. Té v kuchyni pomáhali zabavit syny Tadeáše a Matouše partner Tomáš Horna i brácha Marek. Jak jim to šlo, se podívejte do video ukázky. ■