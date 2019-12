Ed Sheeran nechal fanoušky nahlédnout do soukromí. Nový klip natočil i s manželkou

Ed Sheeran s manželkou Cherry Seaborn Profimedia.cz

Je proto milým překvapením, že se objevila v manželově novém klipu k písni Put It All On Me, na níž Ed spolupracoval se zpěvačkou Ellou Mai. V klipu účinkuje více párů, všechny tančí a u každého je uvedena část jejich „love story“.

U Eda a Cherry například stojí, že se do sebe „zabouchli“ už na střední škole, a také kdy se vzali - v lednu 2019, což je údaj, který zveřejnili poprvé. Jejich část vznikla v kuchyni, kde spolu tančí, zpívají nebo se k sobě tisknou na gauči.

Svou budoucí ženu Sheeran potkal, když mu bylo 11 let. Dohromady se dali v roce 2015 na party Taylor Swift. Zasnoubili se o tři roky později. ■