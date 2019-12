Veronika Kašáková tráví vánoční svátky na Bali. Foto: instagram V. Kašákové

Žádné Ladovské Vánoce se nekonají a v mlze a mrholení není o co stát. Tohle si asi řekla modelka a zakladatelka nadačního fondu pro pomoc dětem z dětských domovů, kde sama vyrostla, Veronika Kašáková (30).

Dlouho dopředu plánovaný výlet do Indonésie to zřejmě nebyl. Když jsme s Veronikou naposledy mluvili, svěřila se pouze s měsíčním pobytem v Anglii, kde má absolvovat jazykový kurz. Při rozhovoru jsme se dotkli i jejího vztahu s přítelem Milanem, kde si nebyla jistá, zda je schopna vysvětlit, jak to mezi nimi momentálně je.

Veronika Kašáková o svém vztahu s bývalým snoubencem

Ale vzhledem k tomu, že na Bali, odkud postovala dovolenkové fotky na svůj instagramový účet, se Verča věnuje surfování a Milan je velkým milovníkem tohoto sportu, existuje pravděpodobnost, že odletěli spolu. My se můžeme aspoň pokochat Veroničinými křivkami, když zapózovala v moři i na pláži ze všech světových stran. ■